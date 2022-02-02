02.02.2022 16:09 Дмитрий Колоней

"Спасала" сына: женщину поймали на взятке под Харьковом (фото)

Под Харьковом вынесен приговор женщине. В Харькове у обвиняемого в краже вымогали пять тысяч долларов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, «спасение» сына дорого обошлось женщине. По информации руководителя Лозовской окружной прокуратуры Романа Травкина установлено, что в Лозовой в мае 2020 года женщина решила предложить следователю 6 000 грн. Она хотела, чтлобы он закрыл уголовное дело на ее сына-грабителя.

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Мужчина отказался, сразу сообщив об этом высшему руководству. Позднее, когда женщину допрашивали как свидетеля по делу ее сына, она передала полицейскому 2000 грн. И тут же была задержана по ст. 208 УПК Украины. 27 января 2022 года Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал женщину виновной и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас идет время подачи апелляций.

Напомним, ранее мы писали о пойманном на взятке ректоре вуза, который наживался на иностранных студентах