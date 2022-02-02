    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия "Спасала" сына: женщину поймали на взятке под Харьковом (фото)
02.02.2022  16:09   Дмитрий Колоней

"Спасала" сына: женщину поймали на взятке под Харьковом (фото)

Под Харьковом вынесен приговор женщине. В Харькове у обвиняемого в краже вымогали пять тысяч долларов.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, «спасение» сына дорого обошлось женщине. По информации руководителя Лозовской окружной прокуратуры Романа Травкина установлено, что в Лозовой в мае 2020 года женщина решила предложить следователю 6 000 грн. Она хотела, чтлобы он закрыл уголовное дело на ее сына-грабителя.
 
 
 
Мужчина отказался, сразу сообщив об этом высшему руководству. Позднее, когда женщину допрашивали как свидетеля по делу ее сына, она передала полицейскому 2000 грн. И тут же была задержана по ст. 208 УПК Украины. 27 января 2022 года Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал женщину виновной и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас идет время подачи апелляций.
 
Напомним, ранее мы писали о пойманном на взятке ректоре вуза, который наживался на иностранных студентах.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, взятка, харьков, лозовая
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.01 Криминал и происшествия Двое неизвестных с ножом ограбили прохожего в Харькове (фото) 17.01 Криминал и происшествия Неизвестный в маске напал на АЗС в Харьковской области 13.01 Криминал и происшествия На Харьковщине задержали домушников
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 