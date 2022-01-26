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26.01.2022  13:46   Рита Парфенова

В Харькове на дороге не пропустили скорую с пациентом (видео)

Видео нарушения выложили на Facebook Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.


Харьковские медики скорой помощи на своем официальном канале выложили очередное видео водителя, не пропустившего спецавтомобиль со спецсигналом, передает РЕДПОСТ

Нарушение ПДД произошло 25 января 2022 года в 11.22 на улице Чкалова в Харькове. На записи видно, как автомобиль Renault не пропускает скорую, едущую с включенными сиреной и проблесковыми огнями, а когда спецтранспорт пытается объехать нарушителя по встречке, подрезает и не дает вернуться на свою полосу.

По информации медиков, в карете скорой помощи находилась женщина с ожогом лица, которую срочно госпитализировали в больницу.

«Совершенно непонятное, возмутительное поведение водителя Renault! Это принципиальная позиция, не отдать предпочтение в движении автомобилю ЭМД. На видео бригада ЭМД осуществляет госпитализацию женщины с ожогом лица», – прокомментирование инцидент в Центре катастроф.

Напомним, патрульные полицейские Харькова мониторят социальные сети и по опубликованным видео нарушений находят и штрафуют водителей. Так, в сентябре 2021 года патрульные разыскали водителя Renault, который не пропустил автомобиль скорой помощи.  За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 3 КоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом) водителю выписан административный штраф в сумме 680 гривен.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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