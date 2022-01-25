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25.01.2022  22:06   Дмитрий Колоней

В Харькове парень упал на рельсы метро (фото)

В Харькове произошел инцидент в подземке.


Фото из открытых источников

Как сообщаеьт РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в харьковском метро - ЧП. На станции Героев Труда парень упал прямо на рельсы. Подробностей о причинах и состоянии упавшего пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковском метрополитене мужчина прыгнул на рельсы и скрылся в туннеле.
 
Тэги:  упал на рельсы, метро, харьков
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