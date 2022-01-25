В Харькове парень упал на рельсы метро (фото)

В Харькове произошел инцидент в подземке.
Как сообщаеьт РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в харьковском метро - ЧП. На станции Героев Труда парень упал прямо на рельсы. Подробностей о причинах и состоянии упавшего пока нет.
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Огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
25 января в народе празднуют Татьянин день.
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