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26.01.2022  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 26 января

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 26 января 2022 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 26 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха -9°...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 65%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -13°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Несмотря на то, что активность Солнца повысится, магнитных бурь в этот день ожидать не стоит

Народные приметы. Туманный круг вокруг месяца предвещает метель.

Чтобы сделать долгосрочный прогноз, наши предки прислушивались к лесу. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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