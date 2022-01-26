Прогноз погоды в Харькове на среду, 26 января

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха -9°...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 65%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -13°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Несмотря на то, что активность Солнца повысится, магнитных бурь в этот день ожидать не стоит
Народные приметы. Туманный круг вокруг месяца предвещает метель.
Чтобы сделать долгосрочный прогноз, наши предки прислушивались к лесу. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию текущими делами. Сегодня легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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