Зеркальная дата 22.01.2022: что запрещено и что необходимо делать сегодня

22.01.2022 13:00 Дмитрий Колоней

Сегодня рекомендуется провести ритуал загадывания желания.

Поэтому в сегодня надо отправить свою мечту во Вселенную и она станет реальностью. Для этого есть условия, которые необходимо выполнить:

Считает, что в этот день многие смогут привлечь в жизнь не только успех, но и кардинальные перемены к лучшему.

Для проведения ритуала необходимо:

Желание должно быть касаться только вашей жизни. В зеркальную дату благоприятно желать себе финансового благополучия или избавления от одиночества.

Сегодня, 22.01.2022 надо:

Зеркальная дата 22.01.2022: что категорически запрещено

По мнению нумерологов, некоторые комбинации цифр, иногда встречающиеся нам в жизни, могут иметь мистические связи между будущим человека, его судьбой или характером.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Не осуждайте ни себя, ни других и тогда вы достигнете того, к чему стремитесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Не разрешайте своим страхам сдерживать вас. Контролируйте собственные действия, эмоции и нравственное состояние.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Относитесь к своим неудачам как возможности учиться и развиваться. Отпускайте прошлое и живите настоящим.

РАК (22 июня-22 июля)

Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. Любите свое тело, внешность и ухаживайте за ними.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Будьте прекрасны и изнутри, и снаружи. Будьте благодарны за все, что имеете.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Прощайте себя и учитесь на ошибках. Ведь ваша жизнь полна безграничных возможностей для успеха и счастья.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Наполнитесь вдохновением и хорошими идеями. Относитесь к своему телу с любовью и заботой.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Придумайте собственную аффирмацию, которая будет наполнять вас энергией каждый день. Уважайте пределы и просите других соблюдать их.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Ваше тело здорово, ум чист, а душа спокойна. Вселенная щедра, поэтому с благодарностью принимайте ее дары.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Вы достойны любви, уважения и добра, а потому – не соглашайтесь на меньшее. Сделайте так, чтобы ваша жизнь пребывала в равновесии и гармонии.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Верьте в свои силы. Сегодня – хороший день для медитаций и других духовных практик.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Отпустите из жизни то, что мешает вам развиваться и двигаться дальше. Не несите с собой этот чемодан без ручки.