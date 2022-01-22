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22.01.2022  13:00   Дмитрий Колоней

Зеркальная дата 22.01.2022: что запрещено и что необходимо делать сегодня

Сегодня рекомендуется провести ритуал загадывания желания.

Зеркальная дата 22.01.2022: что запрещено и что необходимо делать сегодня
 
Как сообщает РЕДПОСТ, зеркальные даты считаются самыми сильными днями в году, в которые можно изменить жизнь к лучшему и привлечь удачу. Также в такие дни есть возможность исполнить заветное желание.
 
 
Поэтому в сегодня надо отправить свою мечту во Вселенную и она станет реальностью. Для этого есть условия, которые необходимо выполнить:
  • уделить внимание родным и близким сердцу людям
  • быть осторожными, чтобы не разгневать высшие силы.
Считает, что в этот день многие смогут привлечь в жизнь не только успех, но и кардинальные перемены к лучшему.
 
Для проведения ритуала необходимо:
 
  1. четко сформулировать и зафиксировать желание
  2. красной ручкой записать его на листе бумаги.
Желание должно быть касаться только вашей жизни. В зеркальную дату благоприятно желать себе финансового благополучия или избавления от одиночества.
 
Сегодня, 22.01.2022 надо:
 
  • Заниматься самоанализом. 
  • Работать над ошибками.
  • Заниматься духовными практиками.
  • Уделять время семье и окружить близких заботой.
  • Заниматься интеллектуальным трудом и творчеством. 
  • Посветить время тому, что дарит вам удовольствие.
  • Проводить генеральную уборку в доме.
  • Наводить порядок в бумагах.
  • Гулять с друзьями.
  • Менять внешность и гардероб.
Зеркальная дата 22.01.2022: что категорически запрещено 
  • заниматься работой;
  • выбрасывать мусор;
  • возвращать долги;
  • занимать деньги. 
 
По мнению нумерологов, некоторые комбинации цифр, иногда встречающиеся нам в жизни, могут иметь мистические связи между будущим человека, его судьбой или характером. 

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Не осуждайте ни себя, ни других и тогда вы достигнете того, к чему стремитесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Не разрешайте своим страхам сдерживать вас. Контролируйте собственные действия, эмоции и нравственное состояние.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Относитесь к своим неудачам как возможности учиться и развиваться. Отпускайте прошлое и живите настоящим.

РАК (22 июня-22 июля)

Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. Любите свое тело, внешность и ухаживайте за ними.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Будьте прекрасны и изнутри, и снаружи. Будьте благодарны за все, что имеете.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Прощайте себя и учитесь на ошибках. Ведь ваша жизнь полна безграничных возможностей для успеха и счастья.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Наполнитесь вдохновением и хорошими идеями. Относитесь к своему телу с любовью и заботой.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Придумайте собственную аффирмацию, которая будет наполнять вас энергией каждый день. Уважайте пределы и просите других соблюдать их.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Ваше тело здорово, ум чист, а душа спокойна. Вселенная щедра, поэтому с благодарностью принимайте ее дары.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Вы достойны любви, уважения и добра, а потому – не соглашайтесь на меньшее. Сделайте так, чтобы ваша жизнь пребывала в равновесии и гармонии.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Верьте в свои силы. Сегодня – хороший день для медитаций и других духовных практик.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Отпустите из жизни то, что мешает вам развиваться и двигаться дальше. Не несите с собой этот чемодан без ручки.
 
Напомним, ране мы писали о мрачных предсказаниях Ванги на 2022 год - новой пандемии, вторжении инопланетян и других проблемах.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  зеркальная дата, традиции, харьков
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