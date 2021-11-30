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30.11.2021  19:33   Дмитрий Колоней

В Харькове перекрыли улицу до конца года

На Холодной горе в Харькове продолжается строительство теплосети.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в Харькове продлили перекрытие Баррикадной улицы. На участке между Холодногорской улицей и  Куряжским переулком, нельзя будет проехать  до 31 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, ограничение проезда связано с продлением сроков строительства тепловой сети для нового жилого комплекса.
Ранее планировалось, что работы будут завершены 30 ноября. На этот период объезд закрытого участка организован по улицам Афанасьевской и  Верхней Гиевской.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном путепроводе ограничено движение по 20 декабря 2021 года.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, баррикадная
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