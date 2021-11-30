30.11.2021 19:33 Дмитрий Колоней

В Харькове перекрыли улицу до конца года

На Холодной горе в Харькове продолжается строительство теплосети.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в Харькове продлили перекрытие Баррикадной улицы. На участке между Холодногорской улицей и Куряжским переулком, нельзя будет проехать до 31 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, ограничение проезда связано с продлением сроков строительства тепловой сети для нового жилого комплекса.

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Ранее планировалось, что работы будут завершены 30 ноября. На этот период объезд закрытого участка организован по улицам Афанасьевской и Верхней Гиевской.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном путепроводе ограничено движение по 20 декабря 2021 года.