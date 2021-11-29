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29.11.2021  21:37   Илья Романов

На самом большом флагштоке Харькова пришлось экстренно приспустить флаг (фото)

На Сергиевской площади коммунальщики на половину приспустили государственный флаг Украины.

На самом большом флагштоке Харькова пришлось экстренно приспустить флаг
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, такую процедуру произвели из-за сильных порывов ветра, чтобы не сломалась мачта, на которой держится один из символов Украины. Как пояснили в СКП "Харьковзеленстрой" так на предприятии делают всегда, когда синоптики сообщают об ухудшении погодных условий. 
 
 
Уже 30 ноября, когда порывы ветра улягутся, флаг вновь подымут вверх, и он окажется на привычном месте, как его привыкли видеть харьковчане. Перед его поднятием сотрудники обязательно проверяют все швы и крепления на целостность, а уже потом вернут на привычную высоту, - сообщил пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков.
 
На самом большом флагштоке Харькова пришлось экстренно приспустить флаг
 
Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.
 
Тэги:  флагшток, флаг, харьков
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