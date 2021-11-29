29.11.2021 21:37 Илья Романов

На самом большом флагштоке Харькова пришлось экстренно приспустить флаг (фото)

На Сергиевской площади коммунальщики на половину приспустили государственный флаг Украины.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , такую процедуру произвели из-за сильных порывов ветра, чтобы не сломалась мачта, на которой держится один из символов Украины. Как пояснили в СКП "Харьковзеленстрой" так на предприятии делают всегда, когда синоптики сообщают об ухудшении погодных условий.

Уже 30 ноября, когда порывы ветра улягутся, флаг вновь подымут вверх, и он окажется на привычном месте, как его привыкли видеть харьковчане. Перед его поднятием сотрудники обязательно проверяют все швы и крепления на целостность, а уже потом вернут на привычную высоту, - сообщил пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков.

Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.