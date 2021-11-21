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21.11.2021  17:20   Виталий Хиневич

Клиенты Новой Почты столкнулись с блокировкой денежных переводов

Денежные потоки блокируются из-за финансового мониторинга

Денежные переводы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф». 
 
Отмечается, что финансовое учреждение «NovaPay» блокирует клиентам "Новой Почты" денежные транзакции.
 
Один из клиентов  сообщил, что его денежные средства "зависли" на счете. Позже он представил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. 
 
Не смотря на это, он не может вернуть доступ к своим деньгам.
 
Клиенты банков массово сообщают и жалуются на схожие сложности. Счета и переводы блокируются из-за финансового мониторинга.
 
 
Граждане Украины неоднократно сталкивались с блокировкой счетов банками. Банки могут в любой момент заблокировать счет и требовать документы подтверждающие источник денежных средств.
 
Обязательной проверке должна поддаваться сумма от 400 тысяч гривен.
 
Кроме этого,  большинство финансовых учреждений могут банки верифицировать операции на сумму от 150 тысяч гривен, но могут произвести блокировку любого финансового потока, если она покажется сомнительной.
 
Напомним, клиенты Monobank на интернет странице «Минфин» жалуются на работу системы безопасности банка.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  новая почта, харьков, банк
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