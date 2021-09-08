08.09.2021 17:52 Дмитрий Колоней

В Харькове завершен ремонт в поликлинике 13-й больницы

В 13-ой больнице Харькова готовы установить кислородную станцию.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , ремонт в поликлинике 13-ой городской клинической больницы велось четыре месяца. За это время здесь был проведён колосальный объём ремонтных работ. Особое внимание было уделено созданию условий для удобного пребывания посетителей в поликлинике, начиная от самого входа в учреждение. Отремонтированы ступени, установлены поручни и подъёмник для людей з особыми потребностями. Для них же оборудовали специальный санузел. Кроме того обновили регистратуру и везде установили информационные стенды.

"Мы ставили две принципиальные задачи - логистика, удобства, инклюзивность - это первое. И второй принцип, так как нашему учреждению уже 80 лет, мы хотели сохранить эту историческую особенность нашего интерьера и соединить его с современными технологиями, т.е. у нас есть и видеонаблюдение, и пожарная, и охранная сигнализации. Всё что мы задумывали, мы всё воплотили", - говорит главный врач 13-ой больницы Алла Бобейко. Кроме того, заверяет главврач, до этих преобразований отремонтировали терапевтическую службу, лабораторию, отрыли два кабинета эндоскопии и УЗИ-диагностики. И, что главное, провели ревизию всех коммуникаций.

Огромная работа предшествовала и подготовке лечения ковидных пациентов, ведь 13-ая больница наряду с 17-ой и 25-ой, определена как медучреждение для приёма коронавирусных больных. Из городского бюджета были выделены средства на полное переоснащение и переоборудование. А в ближайшее время здесь готовятся установить кислородную станцию.

"Мы не останавливались ни на день, готовились весь летний период, понимая, что новая волна коронавируса всё равно придёт. Из бюджета было выделено 42 миллиона гривен. Мы на эти деньги приобрели кислородную станцию для 13 больницы. Кроме того мы ещё устанавливаем бочку для хранения кислорода на 14 кубов в 25 больнице, там все подготовительные работы уже проведены, фундамент, подъездные пути и всё необходимое. Также мы заканчиваем ремонты трёх приёмных отделений в 25-й, 17-й и больнице скорой помощи. Новые отделения, уверена, повысят качество и диагностики и оказания медицинской помощи" - отметила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

Руководитель города Игорь Терехов в свою очередь поставил задачу о готовности №1 медучреждений Харькова к возможной новой волне пандемии, при необходимости закупить дополнительное оборудование и медикаменты, с тем, чтобы своевременно и качественно предоставлять медицинскую помощь харьковчанам.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 сентября больничные выдаются только в электронном виде. Эта цифровая система работает уже с 4 июня, однако на протяжении этого времени выдавались листы недееспособности как в бумажном, так и в электронном виде.

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