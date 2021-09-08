08.09.2021 18:24

Этого не будет: вице-мэр Харькова о попытке развалить команду горсовета

В социальных сетях в последние дни стали распространять неправдивую информацию о директоре Департамента здравоохранения Юрии Сороколате.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в сообщениях говорится о якобы срыве кампании по вакцинации в Харькове и об увольнении директора Департамента здравоохранения Юрия Сороколата. Он и профильный заместитель мэра, в свою очередь, прокомментировали данную ситуацию.

По словам Юрия Сороколата, в любой профессии есть определенные не профессионалы, которые пытаются каким-то образом заработать на неправдивой информации немножко денег на жизнь.

"Лучше бы они думали, как помочь городу Харькову, что-то сделать приличное для здравоохранения города, а они пытаются обманным путем опорочить того или иного чиновника, столкнуть лбами и так далее", - прокомментировал Юрий Сороколат.

В свою очередь заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан уверена, что началась реализация проекта дискредитации команды, которая сегодня работает в городском совете.

"Эта дискредитация направлена на развал команды, на то, чтобы мы здесь все переругались, перессорились и сказали: "да на шо оно нам все это надо, мы пошли". Этого не будет! Не надо тратить на это силы, время и деньги, так как у нас очень крепкая, устойчивая и сгруппированняа команда, которая работает много лет", - подчеркнула Горбунова-Рубан.