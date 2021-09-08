Этого не будет: вице-мэр Харькова о попытке развалить команду горсовета

В социальных сетях в последние дни стали распространять неправдивую информацию о директоре Департамента здравоохранения Юрии Сороколате.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в сообщениях говорится о якобы срыве кампании по вакцинации в Харькове и об увольнении директора Департамента здравоохранения Юрия Сороколата. Он и профильный заместитель мэра, в свою очередь, прокомментировали данную ситуацию.
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Старайтесь лишний раз не лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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