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22.07.2021  10:19   Евгений Клочко

Спасти Бубакара: как харьковчане всем миром помогли курьеру Glovo (видео)

Парень живет с маленькой дочерью в Харькове и зарабатывает на хлеб курьерской доставкой еды.

У курьера службы доставки украли велосипед и он был вынужден работать на детском велосипеде своей дочери. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети. Узнав об этой ситуации, коллеги из других курьерских служб собрали деньги и купили парню новый велосипед. 
 
 
Узнав о случае, неравнодушные харьковчане создали в Телеграм группу поддержки в которой собирают средства на одежду и продукты семье Бубакары (так зовут парня, ред). Известно, что он живет с дочерью. У самого нет нормальной одежды. Зимой ходит в какой-то женской одежде, на 2-3 размера меньше.  Дочь добрая, общительная. Снимает комнату, - говорится в сообщении.
 
В Харькове помогли темнокожему курьеру Glovo
 
И результат совместных усилий харьковчан не заставил себя долго ждать. На днях участники группы собрали деньги и купили ему сертификаты на одежду дочери (7 лет), сладостей и игрушки. Вы бы видели глаза дочери, когда доставали игрушку! Там было столько радости!
 
А также новый телефон! Чтобы он мог работать нормально с заказами. Старый телефон ужасно глючил...
 
Участники сообщества отмечают, что  всё это было сделано от чистого сердца, без фальши и лжи. Никто не ждал ничего взамен и не ждёт!
 
Тэги:  харьков, благотворительность
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