25.07.2021 16:47

Особенности автомобильных грузоперевозок из Европы

Что нужно знать про международные автомобильные перевозки груза. Основное преимущество автомобильного транспорта в международных перевозках.

Международная доставка груза требует знания как Украинских так и Европейских законов и нюансов связанных с грузоперевозками. Благодаря возможности быстрого перемещения товаров между странами, потребители имеют доступ к широкому ассортименту продукции. Среди основных видов транспорта для грузоперевозок, выделяют морской, воздушный и автомобильный — каждый из которых занял свою нишу в различных сферах.

В чем же основное преимущество автомобильного транспорта в международных перевозках?

Преимущества автомобильных грузоперевозок:

можно перевозить различные виды грузов;

маршрут может меняться в зависимости от условий;

возможность быстро реагировать на изменения спроса;

довольно высокая скорость перевозки;

экономичность.

Недостатки автомобильных грузоперевозок:

относительно низкая грузоподъемность;

могут накладываться ограничения.

Например: из-за веса, выбросов загрязняющих веществ, погодных условий.

Чем регламентируются международные автомобильные перевозки в Евросоюзе



Обязательным условием при организации грузоперевозок автотранспортом в Европу является знание логистических особенностей европейских стран. К примеру, в ЕС действуют строгие правила на ограничение по габаритам и тоннажу грузового транспорта во время прохождения им определенного списка дорог и магистралей. В связи с чем умение правильно проложить маршрут становится особенно важным во время перевозке автотранспортом из Европы морских контейнеров или негабаритных грузов. В случае, если логист некорректно составил маршрут, компании придется заплатить штраф.



Также стоит учесть, то что в каждой стране действуют разные законодательные нормы. Кроме того, требуется обязательное таможенное оформление при пересечении границ. Данный факт обязательно нужно учитывать во время построения маршрута, так как это может сказываться на стоимости автомобильных перевозок. Ведь в некоторых странах действует запрет на транзит или ввоз определенных групп товаров.



Транспортно логистическая компания Транс Логистик плюс предоставляет услуги международных грузоперевозок на протяжении 12 лет. Наши заказчики имеют возможность регулярно получать информацию о местонахождении груза, условиях транспортировки и его состоянии.



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Грамотно подобранный транспорт для вашего груза. Помощь в подготовке товара к международной грузоперевозке, с учетом всех требований к упаковке груза. Составление сопроводительной документации. Страхование и сопровождение груза до момента получения грузополучателем. Формирование и комплектация сборных грузов. Перевозки грузов в контейнерах. Перевозим все виды грузов.

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