19.07.2021 15:08

Харьковские коммунальные предприятия окажутся на новом уровне развития и работы

Об этом сообщил руководитель города Игорь Терехов во время посещения КП «Троллейбусное депо №3».



city.kharkov.ua

По словам Игоря Терехова, харьковские троллейбусные депо уже получили финансовую поддержку из средств бюджета территориальной громады. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу мэрии. Он подчеркнул, что намерен развивать коммунальные предприятия и улучшать условия труда рабочих.

«У меня нет слов кроме благодарности, потому что я понимаю, как тяжело быть водителем, обслуживать разных по характеру людей. Вы должны получать нормальные зарплаты. Мне сказали перед сессией, что одному и другому троллейбусному депо нужны средства, и мы выделили, сколько было необходимо. Я хочу, чтобы у вас были такие зарпаты, чтобы вы никуда не уходили. Моя задача – не только сохранить все коммунальные предприятия, но и вывести их на другой уровень работы», - отметил Игорь Терехов.

Справка. Сегодня троллейбусное депо №3 эксплуатирует более 100 единиц подвижного состава. Предприятие осуществляет перевозки пассажиров, а также техническое обслуживание и ремонт троллейбусов. На территории депо имеются большие площадки для стоянки троллейбусов в ночное и нерабочее время, административный корпус, производственные корпуса, современный моечный комплекс. В соответствии с договором с Европейским инвестиционным банком для депо поставляются 49 новых современных троллейбусов (37 односекционных и 12 – двухсекционных). Часть из них уже работает на маршрутах города.

Напомним, что в течение нескольких лет Харьков планирует закупить около 500 автобусов турецкого производства , которые станут основой для создания в городе муниципального автобусного общественного транспорта. В этом году в город поступит около 150 единиц разного класса. Остальные автобусы будут собирать в Харькове, что позволит создать около 300 рабочих мест, а также сэкономить средства из городского бюджета.