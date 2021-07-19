19.07.2021 14:46

Пьяное застолье на Харьковщине закончилось смертельной поножовщиной

В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого погибшему было нанесено несколько смертельных ударов ножом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По словам правоохранителей, убийство произошло 19 июля в селе Литовки, Красноградского района. С соответствующим заявление в полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что обнаружила в коридоре собственного дома тело соседа с колото-резаной раной.

Выяснилось, что погибшим оказался 67-летний местный житель, который накануне распивал алкогольные напитки со своим ровесником, мужем заявительницы. Правоохранители установили, что именно хозяин дома нанес смертельные ранения соседу в ходе конфликта.

На данный момент решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.