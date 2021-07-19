Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пьяное застолье на Харьковщине закончилось смертельной поножовщиной
19.07.2021  14:46   

Пьяное застолье на Харьковщине закончилось смертельной поножовщиной

В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого погибшему было нанесено несколько смертельных ударов ножом.

На Харьковщине один собутыльник зарезал другого
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По словам правоохранителей, убийство произошло 19 июля в селе Литовки, Красноградского района. С соответствующим заявление в полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что обнаружила в коридоре собственного дома тело соседа с колото-резаной раной.
 
 
Выяснилось, что погибшим оказался 67-летний местный житель, который накануне распивал алкогольные напитки со своим ровесником, мужем заявительницы. Правоохранители установили, что именно хозяин дома нанес смертельные ранения соседу в ходе конфликта.
 
На данный момент решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, убийство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Культура и Туризм Площадь Архитекторов в Харькове (фото)   29.07 Культура и Туризм Зеркальная струя в Харькове (фото)   28.07 Культура и Туризм Исторический музей в Харькове (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 