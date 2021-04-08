08.04.2021 14:48

Игорь Терехов подписал Меморандум о намерениях сотрудничества с турецкой компанией «Karsan»

Харьков запустит совместное с турецкой компанией производство автобусов.



//city.kharkov.ua

Меморандум о намерениях сотрудничества между Харьковским городским советом и турецкой компанией по производству автобусов «Karsan» был подписан сегодня, 8 апреля, в ходе Международного форума «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов».

Как сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, в течение нескольких лет Харьков планирует закупить около 500 автобусов турецкого производства, которые станут основой для создания в городе муниципального автобусного общественного транспорта.

«В понедельник я лично ознакомился с производством этих автобусов. Они просторные, низкопольные, с антивандальным покрытием. Это автобусы совершенно другого уровня и класса, и они будут муниципальными. Это позволит нам удерживать тарифы и обеспечивать стабильность перевозок», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он отметил, что в этом году город закупит около 150 автобусов разного класса: 8-метровые автобусы будут курсировать в часы пик, 6-метровые - когда трафик будет меньшим. Остальные автобусы будут собирать в Харькове.

«Мы договорились с нашими турецкими партнерами о том, что эти автобусы будут собирать у нас в городе. Для этого мы создадим около 300 рабочих мест. На базе какого предприятия это будет происходить, будут решать турецкие инвесторы. Но переговоры с местным бизнесом уже ведутся. Для Харькова это экономически выгодный проект», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что турецкая компания «Karsan» производит транспорт более 50 лет для 24 стран мира.