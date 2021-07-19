Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Внимание: движение пешеходов у Харьковского зоопарка запрещено
19.07.2021  16:34   

Внимание: движение пешеходов у Харьковского зоопарка запрещено

На пешеходной части Клочковского спуска ведутся ремонтные работы, связанные с реконструкцией Харьковского зоопарка.

 

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места строительных работ. Пешеходную часть между спуском Клочковским и зоопарком реконструируют к Дню города 23 августа, когда планируется открытие Харьковского зоопарка и Зоологического моста. Реконструкция моста, как и ремонт прилегающей территории планируется завершить к открытию. 
 
Харьковчане жаловались на отсутствие оповещающих знаков или перекрытия прохода в этой части. Корреспондент РЕДПОСТ отправился на место для выяснения ситуации. 
 
Как вы видите на видео, знаки есть - "движение пешеходов запрещено" и "ведутся дорожные работы". Однако люди все равно спускаются к улице Клочковской именно по этой дороге. 
 
Сейчас проходить по этому спуску крайне неудобно и небезопасно, пешеходы могут травмироваться и стать помехой ведущимся работам. 
 
Спуститься к улице Клочковской можно альтернативным путем - через Каскад в саду Шевченко.
 
Напомним, движение транспорта закрыто с 16 июля для проведения работ по установке нового Зоологического моста. Металлическая конструкция уже установлена на постоянное место, осталось ее обшить и забетонировать.
Тэги:  харьков, реконструкция, клочковский спуск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Культура и Туризм Площадь Архитекторов в Харькове (фото)   29.07 Культура и Туризм Зеркальная струя в Харькове (фото)   28.07 Культура и Туризм Исторический музей в Харькове (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 