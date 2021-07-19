19.07.2021 16:34

Внимание: движение пешеходов у Харьковского зоопарка запрещено

На пешеходной части Клочковского спуска ведутся ремонтные работы, связанные с реконструкцией Харьковского зоопарка.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места строительных работ. Пешеходную часть между спуском Клочковским и зоопарком реконструируют к Дню города 23 августа, когда планируется открытие Харьковского зоопарка и Зоологического моста. Реконструкция моста, как и ремонт прилегающей территории планируется завершить к открытию.

Харьковчане жаловались на отсутствие оповещающих знаков или перекрытия прохода в этой части. Корреспондент РЕДПОСТ отправился на место для выяснения ситуации.

Как вы видите на видео, знаки есть - "движение пешеходов запрещено" и "ведутся дорожные работы". Однако люди все равно спускаются к улице Клочковской именно по этой дороге.

Сейчас проходить по этому спуску крайне неудобно и небезопасно, пешеходы могут травмироваться и стать помехой ведущимся работам.

Спуститься к улице Клочковской можно альтернативным путем - через Каскад в саду Шевченко.

Напомним, движение транспорта закрыто с 16 июля для проведения работ по установке нового Зоологического моста. Металлическая конструкция уже установлена на постоянное место, осталось ее обшить и забетонировать.