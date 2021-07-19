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19.07.2021  16:13   

Сбежала из дома: в Харькове нашли нерадивых родственников маленькой девочки

Трехлетняя девочка находилась на улице без присмотра взрослых и прохожие вызвали полицию.

В Харькове маленькая девочка ушла из дома, пока старшая сестра спала
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. Информацию о маленькой девочке, бродившей у одного из торговых центров на проспекте Героев Сталинграда, поступило правоохранителям 19 июля в 9:20 от прохожей.
 
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции № 1. Правоохранители оперативно установили родственников девочки.
 
Как оказалось, 41-летняя мать попросила 18-летнюю дочь присмотреть за младшенькой, а сама уехала по делам. Старшая дочь уснула, а когда проснулась, обнаружила отсутствие младшей сестры. Ребенок самостоятельно вышел на улицу и пошел гулять по району.
 
Правоохранители провели профилактическую работу с матерью и сестрой девочки о недопущению подобных случаев.
 
Напомним, 7 мая во время патрулирования территории в парке по улице Алчевских работники ювенальной превенции заметили маленькую девочку, которая гуляла сама без присмотра взрослых. Менее чем за час полицейские нашли мать и няню девочки. По их словам, 26-летняя мать оставила ребенка на 51-летнюю няню, которая недосмотрела за ребенком.
 
Тэги:  харьков, ювенальная полиция
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