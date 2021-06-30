30.06.2021 15:01

Отравление грибами: под Харьковом супружеская пара отравилась "рядовкой"

В Харьковской области зарегистрирован очередной в текущем году случай отравления людей дикорастущими грибами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр. По словам специалистов, супружеская пара, жители пгт. Андреевка, Изюмского района, отравились грибвами, которые они собрали в лесу возле с. Ольховатка того же района.

По словам пациентов, грибы, которые они собрали и употребили в пищу ими были идентифицированы как "рядовка". Перед употреблением в пищу грибы были проварены и обжарены. Однако, несмотря на это, первые симптомы отравления (тошнота, рвота) появились в обоих людей через несколько часов после употребления грибов.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии были госпитализированы в специализированное учреждение здравоохранения, где уже прошли курс лечения.

На сегодняшний день пострадавшие выписаны из больницы с диагнозом отравление грибами гепатонефрогеннои действия, что свидетельствует об употреблении супругами ядовитых видов грибов.

Харьковский областной лабораторный центр не рекомендуем собирать и употреблять дикорастущие грибы. В случае возникновения каких-либо симптомов отравления после употребления грибов, медики просят немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, 12 июня в поселке Слобожанской Красноградского района четверо несовершеннолетних возрасте от 8 до 14 лет отравились после употребления самостоятельно собранных грибов. В результате, пострадавшие были госпитализированы в Областную детскую больницу в Харькове.