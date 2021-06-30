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30.06.2021  14:49   

Внимание, возможна «тянучка». На улице Роганской в Харькове стартовал ремонт дороги (ФОТО)

На состояние асфальта по улице Роганской автовладельцы очень жаловались в последнее время. И городские дорожники приступили к ее ремонту.

Ремонт дороги в Харькове, улица Роганская
«Насколько мне известно, эта дорога стоит 25 лет. За это время проводился лишь текущий ремонт мелкими ямками. Наконец-то мы приступили к ремонту «большими картами». Длина участка 640 метров и ширина дороги 15 метров. Первым делом мы срезали большой фрезой верхний слой асфальта и выровняли проезжую часть. Сейчас, когда проводим асфальтирование, нам пришлось немного уменьшить движение транспорта, но по-другому, увы, не получается.

В ближайших планах заасфальтировать участок дороги от Архитектора Алёшина до Свистуна, что по Московскому проспекту.  Также мы выполнили текущий ремонт внутриквартальных дорог. Это такие улицы как Горловская, Зубарева, Франтишека Крала, Грицевца. Отсыпали отходами холодного фрезерования улицу Мохночанскую» - сообщил Александр Замай, начальник дорожно-эксплуатационный филиала №6 КП «Дорремстрой».
 

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Тэги:  асфальт, ремонт, дорога, роганская, харьков
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