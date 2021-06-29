Кидался с ножом в магазине: в Харькове копы скрутили дебошира (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Холодной горе в Харькове - чрезвычайное происшествие.
Здесь хулиган кидался с ножом в обувном магазине.
При этом он нападал и оскорблял находившихся в нем копов.
Результат не заставил себя ждать.
Полицейские задержали неадеквата, уложив его на землю.
Напомним, мы писали, о том, что харьковские киберспециалисты задержали иностранца, который обманывал стариков и родителей больных детей.
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В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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