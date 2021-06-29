29.06.2021 20:21

Кидался с ножом в магазине: в Харькове копы скрутили дебошира (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Холодной горе в Харькове - чрезвычайное происшествие.

Здесь хулиган кидался с ножом в обувном магазине.

При этом он нападал и оскорблял находившихся в нем копов.

Результат не заставил себя ждать.

Полицейские задержали неадеквата, уложив его на землю.

Напомним, мы писали, о том, что харьковские киберспециалисты задержали иностранца, который обманывал стариков и родителей больных детей.