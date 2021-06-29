Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Кидался с ножом в магазине: в Харькове копы скрутили дебошира (ВИДЕО)
29.06.2021  20:21   

Кидался с ножом в магазине: в Харькове копы скрутили дебошира (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.

Криминал Харьков: На Холодной горе задержали вооруженного дебошира

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Холодной горе в Харькове - чрезвычайное происшествие.

Здесь хулиган кидался с ножом в обувном магазине.

При этом он нападал и оскорблял находившихся в нем копов.

Результат не заставил себя ждать.

Полицейские задержали неадеквата, уложив его на землю.

Напомним, мы писали, о том, что харьковские киберспециалисты задержали иностранца, который обманывал стариков и родителей больных детей.

Тэги:  хулиганство, дебош, харьков, драка, конфликт, скандал, магазин
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