Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 июня

В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
В заключительный день первого летнего месяца в Харькове тепло и местами мокро, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром малооблачно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +18°...+21°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +26°...+28°C (ощущается как +27°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +22°...+20°C (ощущается как +25°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. К вечеру 30 июня ожидаются незначительное усиление геомагнитных колебаний. Они не перерастут в магнитные бури, но метеозависимым людям все же следует быть осторожными.
Народные приметы. Душный рассвет обещает ненастье днем. Причем количество дождя сегодня покажет, насколько снежной ожидается будущая зима.
Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.
Вечерняя радуга в небе обещает хорошую погоду в последующие дни.
Красный месяц – к дождю. А багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.
30 июня, по данным астрономов, Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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