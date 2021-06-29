Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове экстренные службы спасли парня, прыгнувшего с моста (ФОТО)
29.06.2021  11:45   

В Харькове экстренные службы спасли парня, прыгнувшего с моста (ФОТО)

Инцидент произошел на реке Харьков, в непосредственной близости от Главного управления по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Прыгнул с моста и едва не утонул. В Харькове парня вернули к жизни экстренные службы. Новости Харькова

Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС.

По словам спасателей, 28 июня в 18:16 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что в Харьков на въезде Бутовском произошло чрезвычайное происшествие - парень  прыгнул с пешеходного моста в реку Харьков и пропал из виду. Еще до прибытия помощи травмированного мужчину достали из воды его товарищи. У него отсутствовало дыхание. У молодого человека в результате полученных травм случилась клиническая смерть.

Прыгнул с моста и едва не утонул. В Харькове парня вернули к жизни экстренные службы. Новости Харькова

Благодаря оперативности спасателей и медицинской бригады ЭМП 307, молодого человека удалось вернуть к жизни.

Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, 20 июня в Харькове утонула девушка, отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке. Медики пытались откачать пострадавшую, однако не смогли.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, спасатели
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