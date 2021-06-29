29.06.2021 11:35

Умер Почетный гражданин Харькова Иван Прокопенко

Иван Федорович Прокопенко скончался на 86-м году жизни после болезни.



// city.kharkov.ua

В Харькове на 86-м году жизни скончался Почетный гражданин города Харькова, советник ректора Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды Иван Прокопенко.

Иван Федорович Прокопенко родился 10 июня 1936 в селе Васильки Лохвицкого района Полтавской области.



В 1964 году окончил Харьковский юридический институт (ныне Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»), специальность: правоведение, квалификация: юрист.



С 1965 года преподавал в Харьковском юридическом институте, был заведующим кафедрой политической экономии. С 1980 по 2020 годы занимал должность ректора Харьковского государственного педагогического университета имени Г. С. Сковороды.

Доктор педагогических наук, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины.



Соболезнование семье Ивана Прокопенко выразили исполняющий обязанности Харьковского городского голові Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет.

«Иван Федорович возглавлял Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды с 1980 года. Он собрал прекрасный коллектив, вырастил плеяду талантливых педагогов и развил учебное учреждение, которое стало ведущим научно-методическим центром в стране. По его инициативе был построен новый корпус университета, открыты новые факультеты, учебно-спортивный комплес, создан научно-исследовательский институт развития образования им. В. Сухомлинского.

Разработанная Иваном Федоровичем технология образования школьников получила первую премию Академии педагогических наук Украины.

Педагогика была его призванием и делом всей жизни. Уверены, что сегодня скорбит не только Харьков, но и многие другие города, где живут и работают его ученики и последователи.

Вечная память выдающемуся педагогу», - говорится в соболезновании.