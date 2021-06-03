Требовали 50 000 и сожгли авто: В Харькове будут судить банду вымогателей (ФОТО, ВИДЕО)
В Харькове направлен обвинительный акт на четырех бандитов.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайты Прокуратуры и Нацполиции, в ходе расследования выяснилось, что 45-летний мужчина создал организованную преступную группу, втянув в дело еще двух мужчин - 22-х и 28-ми лет.
Эта банда в октябре 2020 начала требовать у потерпевшего - владельца шиномонтажки - 2000 долларов, указывая на несуществующий долг, грозя насилием и уничтожением имущества.
Стремясь напугать потерпевшего, в принадлежащее ему здание была заброшена взрывная шашка, а затем на него напали и избили на улице.
15 января 2021 года мужчина отдал вымогателям 10 тысяч гривен в качестве уплаты части долга.
19 февраля 2021 года, когда предприниматель отдавал оставшуюся часть денег, копы на горячем взяли главаря и его подручных, а затем и 29-летнего сообщника ОПГ.