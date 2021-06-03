Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Требовали 50 000 и сожгли авто: В Харькове будут судить банду вымогателей (ФОТО, ВИДЕО)
03.06.2021  19:25   

Требовали 50 000 и сожгли авто: В Харькове будут судить банду вымогателей (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове направлен обвинительный акт на четырех бандитов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайты Прокуратуры и Нацполиции, в ходе расследования выяснилось, что  45-летний мужчина создал организованную преступную группу, втянув в дело еще двух мужчин - 22-х и 28-ми лет.
 
Эта банда в октябре 2020 начала требовать у потерпевшего - владельца шиномонтажки - 2000 долларов, указывая на несуществующий долг, грозя насилием и уничтожением имущества.
 
Стремясь напугать потерпевшего, в принадлежащее ему здание была заброшена взрывная шашка, а затем на него напали и избили на улице.
 
 
15 января 2021 года мужчина отдал вымогателям 10 тысяч гривен  в качестве уплаты части долга.
 
19 февраля 2021 года, когда  предприниматель отдавал оставшуюся часть денег, копы на горячем взяли главаря и его подручных, а затем и 29-летнего сообщника ОПГ.
 
 
Выяснилось, что за ними не одно это преступление - ранее они сожгли авто начальника одного из отделов погранслужбы Харьковской области.
 
 
По трем бандитам в суд направлено обвинительное заключение по фактам вымогательства и умышленного повреждения имущества и по факту распространения преступного влияния.
 
Сообщник обвиняется в вымогательстве.
 
Теперь им светит срок до 15 лет лишения свободы.
 
Напомним, что ранее мы писали о поимке гастролеров-вымогателей, требовавших три миллиона.
 
 
 
 

 

Тэги:  вымогательство, рэкет, харьков, угрозы, избиение
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