03.06.2021 19:25

Требовали 50 000 и сожгли авто: В Харькове будут судить банду вымогателей (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове направлен обвинительный акт на четырех бандитов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайты Прокуратуры Нацполиции , в ходе расследования выяснилось, что 45-летний мужчина создал организованную преступную группу, втянув в дело еще двух мужчин - 22-х и 28-ми лет.

Эта банда в октябре 2020 начала требовать у потерпевшего - владельца шиномонтажки - 2000 долларов, указывая на несуществующий долг, грозя насилием и уничтожением имущества.

Стремясь напугать потерпевшего, в принадлежащее ему здание была заброшена взрывная шашка, а затем на него напали и избили на улице.

15 января 2021 года мужчина отдал вымогателям 10 тысяч гривен в качестве уплаты части долга.

19 февраля 2021 года, когда предприниматель отдавал оставшуюся часть денег, копы на горячем взяли главаря и его подручных, а затем и 29-летнего сообщника ОПГ.

Выяснилось, что за ними не одно это преступление - ранее они сожгли авто начальника одного из отделов погранслужбы Харьковской области.

По трем бандитам в суд направлено обвинительное заключение по фактам вымогательства и умышленного повреждения имущества и по факту распространения преступного влияния.

Сообщник обвиняется в вымогательстве.

Теперь им светит срок до 15 лет лишения свободы.