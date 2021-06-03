03.06.2021 18:18

Сотни юных жителей Харькова посетили яркое шоу в дельфинарии (ФОТО)

В рамках празднования Дня защиты детей еще одним подарком Харьковского горсовета детям Харькова стало представление в дельфинарии.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Шоу дельфинов - это подарок детям в рамках городской программы празднования Дня защиты детей, рассказывает Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты детей.



Проведение таких мероприятий стало традицией, сообщает Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Шоу дельфинов - это подарок детям в рамках городской программы празднования Дня защиты детей, рассказывает Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты детей.Проведение таких мероприятий стало традицией, сообщает РЕДПОСТ . Дети посещают дельфинарий круглый год. На этот раз зрителями стали учащиеся городских школ из всех районов Харькова и дети с особыми потребностями.

«Харьковский горсовет по поручению нашего секретаря Терехова Игоря Александровича и наши партнеры из дельфинария сделали этот праздник для наших детей. Дельфинотерапия и все, что делается в дельфинарии, хорошо влияет и на нервную систему, и на настроение людей. Все, что сегодня происходит в дельфинарии - это результат многолетней работы. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с нашим дельфинарием и работаем вместе уже много лет» - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

Особое внимание направлено на детей с особыми потребностями - им такая терапия просто необходима.

С 2010 года благодаря сотрудничеству городского совета с дельфинарием, ежегодно более пятидесяти маленьких харьковчан с проблемами здоровья безвозмездно проходят здесь реабилитацию. За весь период прошли курс дельфинотерапии более 600 детей с особыми потребностями. Реабилитолог говорит, что эффект от занятий значительный. Положительные изменения в некоторых случаях видно сразу.

«Кто-то адаптируется уже после первого занятия. Пришли - включились. Радость появилась. И они уже наладили контакт с дельфином. И потом уже они приходят и раз за разом развивают навыки, которые получили на первом занятии. Они расширяют границы своего видения, восприятия, и учатся уже по-новому и мыслить, и воспринимать окружающее» - рассказывает Елена Мудриченко, руководитель отдела дельфинотерапии в Харькове.

Фотогалерея