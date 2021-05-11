11.05.2021 16:14

В Харькове 18-летний киевлянин ночью ограбил сотрудника службы доставки

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям 10 мая в 3:20 от 23-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полици.

Он рассказал, что двое неизвестных на площади Павловской, угрожая пистолетом, забрали товар на сумму 1700 гривен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили одного из злоумышленников. Им оказался 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.

В тот же день нападающему сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.