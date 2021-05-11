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11.05.2021  16:49   

Скалолазание. В Харькове состоится Кубок Украины

Соревнования пройдут на скалодроме "Вертикаль".

15-16 мая 2021 года на скалодроме "Вертикаль" пройдет первый этап Кубка Украины по трудности.
 
Программа соревнований:
15 мая:
10:00 - квалификация, трасса 1 - мужчины и женщины
14:00 - квалификация, трасса 2 - мужчины и женщины.
 
16 мая:
10:00 - закрытие зоны изоляции
10:30 - финалы у мужчин и женщин
13:00 - награждение.
 
Тэги:  скалолазание, кубок, харьков
 
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