Главная Новости Власть Игорь Терехов встретился с делегацией Харькова в город-побратим Тирану
11.05.2021  17:43   

Игорь Терехов встретился с делегацией Харькова в город-побратим Тирану

Поездка пройдет в рамках проекта «Побратимское колесо».


//city.kharkov.ua
В поездке примут участие директора школ, учителя, методисты харьковских учебных учреждений, заведующие детскими садами, старшеклассники Харьковской общеобразовательной школы №5.
 
Как отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, проект «Побратимское колесо» уже стал доброй традицией, которая дает возможность познакомить и приблизить жителей городов-партнеров к друг другу. Он напомнил, что Харьков поддерживает отношения с 34-мя городами-побратимами и партнерами в 23 странах. Одним из этих городов является город Тирана - столица Албании, с которой Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2018 году.
 
«В ближайшие дни ваша делегация посетит этот город. Вы не только познакомитесь с работой муниципальной сферы образования, реализацией молодежной политики и международного сотрудничества, но и сделаете презентацию нашего города для жителей Тираны. Безусловно, Харькову есть чем гордиться и чем поделиться. А проект «Побратимское колесо» - это еще одно яркое свидетельство приоритетного отношения городской власти к сфере образования и международного сотрудничества», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Как сообщил Почетный консул Республики Албания в городе Харькове Шахин Омаров, в программе визита делегации - прием в Министерстве по делам диаспоры, встреча с артистами театра оперы и балета, экскурсии по нескольким городам и пр.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, побратимское колесо, харьков, делегация, тирана
 
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