Доллар и евро в пятницу: курс лихорадит, а «прививки» от действий НБУ не действуют

Гривна укрепляется за счет чрезмерной закупки доллара спекулянтами на прошлой и этой неделе.
Пятница на украинском валютном рынке сохранит определенное напряжение среди участников торгов и продолжит интригу по дальнейшему курсообразованию даже несмотря на эффект окончания недели.
уровне 28,36 грн/$, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Обвал доллара на валютном межбанке устроил Национальный банк. Продумано и целенаправленно.
После завершения крупных валютных покупок несколько дней назад иностранцы больше не раскупают доллар на межбанке, потому спрос на него небольшой. В тоже время продажи "американца" идут достаточно активные: экспортеры конвертирую валютную выручку, чтобы заплатить зарплаты своим работникам, а некоторые предприятия уже начали готовиться к сезону уплаты налогов. Потому возник валютный излишек.
Обычно "лишний" доллар сразу раскупает Нацбанк. Делает это либо по текущим ценам межбанка, либо на несколько копеек дешевле. Однако сегодня НБУ сильно затянул с выходом на рынок, и спровоцировал лавинообразный обвал курса доллара.
Евро, в свою очередь, подорожал на 16 копеек – его курс составил 33,58 грн/€.
Сегодня котировки по состоянию на 11:14 на наличном рынке находились на уровне 28,307/28,385 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне вслед за межбанком существенно подешевел доллар и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,25-28,4 грн, а продавали по 28,5-28,66 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,4-28,46 грн, а продавали по 28,5-28,55 грн/$.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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