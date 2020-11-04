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04.11.2020  14:05   

Доллар и евро в среду: чего ждать по шарахающемуся курсу

Среда на валютном рынке пройдет очень активно и с продолжением интриги по дальнейшему поведению доллара и евро как на украинском, так и на международном рынках.


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Вчерашнее укрепление гривны относительно доллара (28,52/28,55 гривен к концу дня) и практически сохранение позиций нацвалюты относительно евро (33,41/33,44 к завершению сессии) — стало приятным сюрпризом для всех участников торгов, но не дало общего понимания по дальнейшему тренду этих валют на нашем рынке.

С учетом фактора проведения выборов в США и оглашения их предварительных результатов, продолжением беспрецедентного роста заболевших коронавирусом в Европе, недавних террористических атак в Вене, обвала турецкой лиры и потерь многих мировых инвесторов, которые активно вкладывались в экономику этой страны, а также угрозы полного локдауна во многих странах ЕС — валютные ралли по паре евро/доллар, а также и всех остальных валют относительно доллара — неминуемы. Это отразится и на курсе евро относительно гривны. Сегодня на украинском валютном рынке спекуляции по этой валюте только усилятся.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:53 на наличном рынке находились на уровне 28,562/28,616 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар резко рванул вверх - курс валют 3 ноября 2020 в Украине - фото 4

Напомним, 2 ноября цена американской валюты пошла в рост и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,25-28,5 грн, а продавали по 28,6-28,7 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,4-28,55 грн, а продавали по 28,56-28,65 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,649/28,801;
  • EUR 33,257/33,365;
  • RUB 0,356/0,361.

Доллар резко рванул вверх - курс валют 3 ноября 2020 в Украине - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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