04.11.2020 14:05

Доллар и евро в среду: чего ждать по шарахающемуся курсу

Среда на валютном рынке пройдет очень активно и с продолжением интриги по дальнейшему поведению доллара и евро как на украинском, так и на международном рынках.



://facebook.com

Вчерашнее укрепление гривны относительно доллара (28,52/28,55 гривен к концу дня) и практически сохранение позиций нацвалюты относительно евро (33,41/33,44 к завершению сессии) — стало приятным сюрпризом для всех участников торгов, но не дало общего понимания по дальнейшему тренду этих валют на нашем рынке.

С учетом фактора проведения выборов в США и оглашения их предварительных результатов, продолжением беспрецедентного роста заболевших коронавирусом в Европе, недавних террористических атак в Вене, обвала турецкой лиры и потерь многих мировых инвесторов, которые активно вкладывались в экономику этой страны, а также угрозы полного локдауна во многих странах ЕС — валютные ралли по паре евро/доллар, а также и всех остальных валют относительно доллара — неминуемы. Это отразится и на курсе евро относительно гривны. Сегодня на украинском валютном рынке спекуляции по этой валюте только усилятся.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:53 на наличном рынке находились на уровне 28,562/28,616 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, 2 ноября цена американской валюты пошла в рост и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,25-28,5 грн, а продавали по 28,6-28,7 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,4-28,55 грн, а продавали по 28,56-28,65 грн/$.

Курс на черном рынке