23.10.2020 12:13

Политика или экономика - кто победит в сражении за валюту в пятницу

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно активно.



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Конечно, эффект завершения недели сработает и это приведет к некоторому снижению статистики межбанка, но есть ряд факторов, которые не дадут скучать на торгах ни клиентам, ни банкам, ни самому регулятору.

Не останутся в стороне и любители покачать курс, тем более, что информационных поводов и «страхов» хоть отбавляй.

Также как и вчера — в связи с частыми изменениями курса евро на международных рынках и на межбанке — сегодня владельцы обменников будут периодически менять котировки по евро в течение дня.

урс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:43 на наличном рынке находились на уровне 28,247/28,306 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне гривна продолжила укрепляться и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28-28,2 грн, а продавали по 28,32-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,2-28,3 грн, а продавали по 28,33-28,45 грн/$.

Курс на черном рынке