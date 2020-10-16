16.10.2020 12:34

Девальвация, Бюджетные платежи, слухи из Нацбанка и конец недели: что будет с долларом

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно для окончания недели.



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При потенциальном и традиционном снижении деловой активности и статистики торгов из-за эффекта окончания недели — в этот раз все пойдет не так. Активность на торгах особо не снизится и по прогнозам «Минфина» 16 октября объем операций составит до $210 млн при совершении до 600 сделок.

Психологически подливают масла в огонь и слухи о новых изменениях в руководстве Нацбанка, что обычно тоже влияет на настроения участников торгов.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:32 на наличном рынке находились на уровне 28,315/28,364 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне вслед за межбанком немного подрос и курс доллара на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,05-28,27 грн, а продавали по 28,35-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,31 грн, а продавали по 28,35-28,45 грн/$.

Курс на черном рынке