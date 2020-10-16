Девальвация, Бюджетные платежи, слухи из Нацбанка и конец недели: что будет с долларом

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно для окончания недели.
При потенциальном и традиционном снижении деловой активности и статистики торгов из-за эффекта окончания недели — в этот раз все пойдет не так. Активность на торгах особо не снизится и по прогнозам «Минфина» 16 октября объем операций составит до $210 млн при совершении до 600 сделок.
Психологически подливают масла в огонь и слухи о новых изменениях в руководстве Нацбанка, что обычно тоже влияет на настроения участников торгов.
Сегодня котировки по состоянию на 11:32 на наличном рынке находились на уровне 28,315/28,364 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне вслед за межбанком немного подрос и курс доллара на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,05-28,27 грн, а продавали по 28,35-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,31 грн, а продавали по 28,35-28,45 грн/$.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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