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15.10.2020  12:48   

Четверг: подешевет ли доллар и что может этому помешать

Четверг на валютном рынке пройдет интересно и с постепенным ростом активности как клиентов, так и самих банков.


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После вчерашнего празднования Дня защитника Украины сегодня во второй половине дня по доллару и в первой половине дня по евро — будет зачислена валютная выручка экспортерам за вторник и нерабочую у нас среду. Часть этой валюты «успеет» выйти на межбанке еще сегодняшним днем, часть — завтрашним. Это добавит предложения на рынке и сыграет в пользу нацвалюты. С учетом приближения у компаний дней уплаты бюджетных платежей — постепенно дефицит гривны у бизнеса приведет к росту объемов продаваемого на рынке доллара и евро, что тоже поддержит позиции нацвалюты на торгах.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:19 на наличном рынке находились на уровне 28,311/28,370 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар подорожал - курс валют 15 октября 2020 в Украине - фото 3

Напомним, во вторник наличный рынок продолжал ориентироваться на ситуацию на межбанковском валютном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28-28,26 грн, а продавали по 28,35-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,2-28,28 грн, а продавали по 28,3-28,35 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,311/28,370;
  • EUR 33,188/33,284;
  • RUB 0,360/0,363.

Доллар подорожал - курс валют 15 октября 2020 в Украине - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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