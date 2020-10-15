Четверг: подешевет ли доллар и что может этому помешать

Четверг на валютном рынке пройдет интересно и с постепенным ростом активности как клиентов, так и самих банков.
После вчерашнего празднования Дня защитника Украины сегодня во второй половине дня по доллару и в первой половине дня по евро — будет зачислена валютная выручка экспортерам за вторник и нерабочую у нас среду. Часть этой валюты «успеет» выйти на межбанке еще сегодняшним днем, часть — завтрашним. Это добавит предложения на рынке и сыграет в пользу нацвалюты. С учетом приближения у компаний дней уплаты бюджетных платежей — постепенно дефицит гривны у бизнеса приведет к росту объемов продаваемого на рынке доллара и евро, что тоже поддержит позиции нацвалюты на торгах.
Сегодня котировки по состоянию на 11:19 на наличном рынке находились на уровне 28,311/28,370 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, во вторник наличный рынок продолжал ориентироваться на ситуацию на межбанковском валютном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28-28,26 грн, а продавали по 28,35-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,2-28,28 грн, а продавали по 28,3-28,35 грн/$.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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