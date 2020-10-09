09.10.2020 12:47

Курс доллара и евро в пятницу: чего ждать от валюты

Иностранцы взяли паузу и пока не скупают валюту. Ждут более выгодного курса



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Пятница пройдет достаточно интересно на валютном межбанке, а сама сессия будет проходить в два этапа. До обеда — активная работа всех клиентов и банков с достаточно быстрым заключением сделок, вторая половина дня — резкое снижение количества сделок с окончательным завершением реальных операций уже к 16 часам.

Во- первых — сработает эффект окончания недели, когда значительная часть компаний предпочтет либо быстро закрыть свои внешнеэкономические операции перед выходными, либо сразу перенести эти сделки на первый рабочий день следующей недели, а пока по возможности заработать на коротких банковских депозитах за выходные.

Во-вторых — в понедельник в США выходной — День Колумба, и расчеты по доллару на условиях ТОМ не очень интересны большинству украинских клиентов-покупателей этой валюты. Поэтому, либо они будут сегодня оперативно закрывать свои сделки в долларе до обеда, чтобы успеть еще и проплатиться, либо — сразу отложат свои операции по нему практически сразу до вторника.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:54 на наличном рынке находились на уровне 28,243/28,305 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне вслед за межбанковским рынком курс американской валюты пошел вниз и на наличном рынке.

Банки принимали доллар у населения по 28,2-28,30 грн, а продавали по 28,37-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,2-28,27 грн, а продавали по 28,32-28,4 грн/$.

Курс на черном рынке