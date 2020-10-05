Курс доллара и евро в понедельник: чего ждать 5 октября

В понедельник, 5 октября тренд на валютном межбанке будет полностью зависеть от задач и курсовых интересов крупнейших игроков.
После завершения прошлого месяца и квартала бизнес уже вошел в обычный деловой ритм и это отражается на статистике валютного рынка.
В пользу гривны сыграет необходимость у компаний закрывать свои расчеты с персоналом по зарплате за сентябрь, проведение ими арендных платежей и оплат сырья и материалов. На все эти операции клиентам нужна гривна и это обеспечит приток валюты на межбанк. Тем более, что возмещения НДС за прошлый период уже почти полностью потрачены экспортерами.
Против нацвалюты сработает продолжение покупок валюты нерезидентами и «дочками» иностранных компаний и банков под репатриацию дивидендов, а также определенный настрой участников рынка на дальнейшую плавную девальвацию гривны. Продавцы валюты, наблюдая, что котировки постепенно растут — придерживают часть валютной выручки, предпочитая ее тратить по минимуму. Это периодически сокращает объем предложения и на фоне стабильного спроса — провоцирует рост котировок.
Курс в обменниках
Сегодня котировки по состоянию на 11:40 на наличном рынке находились на уровне 28,319/28,385 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, наличный рынок в пятницу подтянул долларовые котировки вверх, вслед за межбанком.
Банки принимали доллар у населения по 28,15-28,28 грн, а продавали по 28,39-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,15-28,32 грн, а продавали по 28,35-28,4 грн/$.
Наличный рынок продолжит работать с оглядкой на котировки межбанка и периодически будет активно менять котировки основных валют в течение дня. Особенно — по евро и рублю. По евровалюте — из-за скачков курса евро относительно доллара на международных рынках, что отражается и на паре евро/гривна. По рублю — из-за постоянных изменений соотношения рубля к доллару, что связано как с изменением цен на нефть, так и продолжением политических и экономических санкций против РФ со стороны стран ЕС и США. Для уменьшения своих рисков по наличному евро, владельцы обменников сохранят спред между покупкой/продажей по нему на уровне 20-30 копеек на евро, а по доллару — они по прежнему ограничатся спредом в пределах 15-20 копеек.
Тактика Нацбанка на валютном рынке сегодня особо не изменится. При небольших колебаниях курса доллара в пределах до 5-8 копеек — НБУ постарается в ситуацию не вмешиваться и предоставит участникам рынка самим искать компромисс по курсу. При росте курсовых колебаний на торгах свыше 8-10 копеек мы увидим либо выходы Нацбанка с соответствующей интервенцией, либо как альтернативу — продажи валюты Укргазбанком.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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