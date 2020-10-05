05.10.2020 13:23

Курс доллара и евро в понедельник: чего ждать 5 октября

В понедельник, 5 октября тренд на валютном межбанке будет полностью зависеть от задач и курсовых интересов крупнейших игроков.



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После завершения прошлого месяца и квартала бизнес уже вошел в обычный деловой ритм и это отражается на статистике валютного рынка.

В пользу гривны сыграет необходимость у компаний закрывать свои расчеты с персоналом по зарплате за сентябрь, проведение ими арендных платежей и оплат сырья и материалов. На все эти операции клиентам нужна гривна и это обеспечит приток валюты на межбанк. Тем более, что возмещения НДС за прошлый период уже почти полностью потрачены экспортерами.

Против нацвалюты сработает продолжение покупок валюты нерезидентами и «дочками» иностранных компаний и банков под репатриацию дивидендов, а также определенный настрой участников рынка на дальнейшую плавную девальвацию гривны. Продавцы валюты, наблюдая, что котировки постепенно растут — придерживают часть валютной выручки, предпочитая ее тратить по минимуму. Это периодически сокращает объем предложения и на фоне стабильного спроса — провоцирует рост котировок.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:40 на наличном рынке находились на уровне 28,319/28,385 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, наличный рынок в пятницу подтянул долларовые котировки вверх, вслед за межбанком.

Банки принимали доллар у населения по 28,15-28,28 грн, а продавали по 28,39-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,15-28,32 грн, а продавали по 28,35-28,4 грн/$.

Курс на черном рынке

USD 28,393/28,457;

EUR 33,045/33,216;

RUB 0,361/0,365.

Наличный рынок продолжит работать с оглядкой на котировки межбанка и периодически будет активно менять котировки основных валют в течение дня. Особенно — по евро и рублю. По евровалюте — из-за скачков курса евро относительно доллара на международных рынках, что отражается и на паре евро/гривна. По рублю — из-за постоянных изменений соотношения рубля к доллару, что связано как с изменением цен на нефть, так и продолжением политических и экономических санкций против РФ со стороны стран ЕС и США. Для уменьшения своих рисков по наличному евро, владельцы обменников сохранят спред между покупкой/продажей по нему на уровне 20-30 копеек на евро, а по доллару — они по прежнему ограничатся спредом в пределах 15-20 копеек.

Тактика Нацбанка на валютном рынке сегодня особо не изменится. При небольших колебаниях курса доллара в пределах до 5-8 копеек — НБУ постарается в ситуацию не вмешиваться и предоставит участникам рынка самим искать компромисс по курсу. При росте курсовых колебаний на торгах свыше 8-10 копеек мы увидим либо выходы Нацбанка с соответствующей интервенцией, либо как альтернативу — продажи валюты Укргазбанком.