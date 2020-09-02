Доллар и евро в среду: чего ждать по курсу

Эксперты сохраняют девальвационные ожидания относительно падающей несколько денй гривны.
Официальный курс доллара на среду, 2 сентября, установлен Нацбанком на уровне 27,60 грн/$, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро, в свою очередь, подорожал на 18 копеек – его курс составил 33,07 грн/€.
Сегодня котировки по состоянию на 11:21 на наличном рынке находились на уровне 27,542/27,650 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне за межбанком подтянулись котировки и наличного рынка вверх. Основные торги были на уровне 27,55-27,70 грн/$.
"Соответственно, если в среду будет рост или падение курса, то наличный рынок на это оперативно отреагирует", – заметил нам Андрей Олейник.
Близнецы, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Девы, ваши желания могут быстро осуществиться.
В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
влажность:
давление:
ветер: