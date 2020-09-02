02.09.2020 12:12

Доллар и евро в среду: чего ждать по курсу

Эксперты сохраняют девальвационные ожидания относительно падающей несколько денй гривны.



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Официальный курс доллара на среду, 2 сентября, установлен Нацбанком на уровне 27,60 грн/$, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, подорожал на 18 копеек – его курс составил 33,07 грн/€.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:21 на наличном рынке находились на уровне 27,542/27,650 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне за межбанком подтянулись котировки и наличного рынка вверх. Основные торги были на уровне 27,55-27,70 грн/$.

"Соответственно, если в среду будет рост или падение курса, то наличный рынок на это оперативно отреагирует", – заметил нам Андрей Олейник.

Курс на черном рынке