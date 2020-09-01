Евро свыше 33: что буде с курсом доллара и евро в первый день осени

Американская валюта пробила отметку 27,5 грн/$
Фактор первого дня месяца. Компании будут подводить итоги прошлого отчетного периода и окончательно определяться со своими планами на новый месяц. На языке дилеров это называется «клиенты считаются» и обычно подобная ситуация приводит к низким объемам торгов 1-го числа. Не будет исключения и в этот раз.
Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. В этот раз после консультаций с первичными дилерами - чиновники не станут размещать облигации на 700 дней и будут предлагать к продаже только гривневые ОВГЗ на 238 и на 392 дня. Последний аукцион прошел малорезультативно и с учетом начала месяца пиковых выплат внешних и внутренних долгов - минфиновцам придется более активно продавать новые облигации.
Сегодня котировки по состоянию на 11:05 на наличном рынке находились на уровне 27,511/27,600 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, в понедельник банки скупали у населения американскую валюту по 27,25-27,46 грн, а продавали по 27,57-27,75 грн.
В обменниках скупка проходила по курсу 27,40 -27,48 грн, продажа – по 27,52 -27,57 грн.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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