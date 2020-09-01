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01.09.2020  11:44   

Евро свыше 33: что буде с курсом доллара и евро в первый день осени

Американская валюта пробила отметку 27,5 грн/$


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Фактор первого дня месяца. Компании будут подводить итоги прошлого отчетного периода и окончательно определяться со своими планами на новый месяц. На языке дилеров это называется «клиенты считаются» и обычно подобная ситуация приводит к низким объемам торгов 1-го числа. Не будет исключения и в этот раз.

Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. В этот раз после консультаций с первичными дилерами - чиновники не станут размещать облигации на 700 дней и будут предлагать к продаже только гривневые ОВГЗ на 238 и на 392 дня. Последний аукцион прошел малорезультативно и с учетом начала месяца пиковых выплат внешних и внутренних долгов - минфиновцам придется более активно продавать новые облигации.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:05 на наличном рынке находились на уровне 27,511/27,600 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 1 сентября - НБУ разрешил доллару вырасти выше 27,5 грн/$ - фото 3

Напомним, в понедельник банки скупали у населения американскую валюту по 27,25-27,46 грн, а продавали по 27,57-27,75 грн.

В обменниках скупка проходила по курсу 27,40 -27,48 грн, продажа – по 27,52 -27,57 грн.

Курс на черном рынке

  • USD 27,529/27,601;
  • EUR 32,566/32,733;
  • RUB 0,368/0,372.

Курс валют 1 сентября - НБУ разрешил доллару вырасти выше 27,5 грн/$ - фото 4

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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