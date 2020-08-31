31.08.2020 12:11

Конец месяца: что будет с курсами доллара и евро в понедельник

Спекулянты пытаются раскачать доллар, но регулятор всеми силами сдерживает курс.



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Последний день месяца. Приближение конца месяца максимально активизирует клиентов и сами банки во время межбанковской сессии и разделит ее на два этапа. До обеда - банки закроют в основном все клиентские сделки и обеспечат расчеты по ним, после него - в основном уже сами будут закрывать свои операции по собственной валютной позиции, фиксации финансового результата по торговле валютой на первое число и выполнение экономических нормативов Нацбанка на отчетную дату. Несмотря на то, что значительная часть крупных клиентов уже закрыла свои основные расчеты по месяцу - сегодня и они, и небольшие клиенты уже окончательно «подрихтуют» свои расчеты за август, что добавит статистики торгов.

Завершение периода основных возмещений НДС экспортерам. Ключевое - это время зачислений им гривны по данным операциям Госказначейства. Если гривна от государства придет в первой половине дня - это уменьшит активность продавцов на межбанке и сократит объемы предложения валюты на торгах, что сработает против нацвалюты. Если во второй (что происходит обычно гораздо чаще) - то за счет этих средств экспортеры уже будут закрывать только свои расчеты на внутреннем рынке. И тогда этот фактор уже сработает в основном завтра - в первый день нового отчетного периода.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:07 на наличном рынке находились на уровне 27,455/27,518 грн/$ (покупка/продажа).

Наличный рынок в пятницу торговался в среднем в пределах 27,5-27,6 грн/$. Банки принимали у населения доллар по 27,25-27,46, а продавали за 27,55-27,75 грн. Обменники же выставляли курс на покупку доллара в районе 27,35-27,47 грн, а на продажу – 27,52-27,59 грн.

Курс на черном рынке