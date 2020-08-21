21.08.2020 13:04

Доллар пробил отметку в 27,5 грн/$, но потом его резко одернули. Каким будет курс 21 августа

Пятница на валютном рынке: кто и что может раскачать курс в течение дня



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Эта пятница пройдет достаточно интересно на валютном рынке, но со снижением объемов операций и активности участников торгов. Причина — предстоящие три праздничных выходных дня с учетом Дня Независимости.

Основные объемы своих внешнеэкономических операций и расчеты с бюджетом большинство крупных компаний постарались закрыть за период понедельник — четверг, чтобы не оставлять их на последний день недели перед длительными выходными.

Курс в обменниках

Наличный рынок, в свою очередь, сразу рванул за межбанком. Котировки в четверг были 27,6-27,7 грн/$. Но когда межбанк упал, за ним откатился и наличный рынок.

"С межбанка доллар начал перетекать на наличный рынок, соответственно, котировки наличного рынка упали. Закрывались в пределах 27,4-27,5 грн/$", – говорит Андрей Олейник.

Курс на черном рынке