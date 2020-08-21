Главная Курсы валют Доллар пробил отметку в 27,5 грн/$, но потом его резко одернули. Каким будет курс 21 августа
21.08.2020  13:04   

Доллар пробил отметку в 27,5 грн/$, но потом его резко одернули. Каким будет курс 21 августа

Пятница на валютном рынке: кто и что может раскачать курс в течение дня


://facebook.com

Эта пятница пройдет достаточно интересно на валютном рынке, но со снижением объемов операций и активности участников торгов. Причина — предстоящие три праздничных выходных дня с учетом Дня Независимости.

Основные объемы своих внешнеэкономических операций и расчеты с бюджетом большинство крупных компаний постарались закрыть за период понедельник — четверг, чтобы не оставлять их на последний день недели перед длительными выходными.

Курс в обменниках

Наличный рынок, в свою очередь, сразу рванул за межбанком. Котировки в четверг были 27,6-27,7 грн/$. Но когда межбанк упал, за ним откатился и наличный рынок.

Курсу доллара не дают пойти выше 27,5 грн/$ - фото 4

"С межбанка доллар начал перетекать на наличный рынок, соответственно, котировки наличного рынка упали. Закрывались в пределах 27,4-27,5 грн/$", – говорит Андрей Олейник.

Курс на черном рынке

  • USD 27,424/27,516;
  • EUR 32,343/32,473;
  • RUB 0,370/0,375.

Курсу доллара не дают пойти выше 27,5 грн/$ - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Курсы валют Какой курс доллара сегодня, 20 августа 19.08 Курсы валют Валюта в среду 19 августа: взлетит ли курс доллара и евро 18.08 Курсы валют Валюта во вторник 18 августа: стоит ли ждать новых сюрпризов по курсу доллара и евро
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 