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20.08.2020  12:21   

Какой курс доллара сегодня, 20 августа

Продавцы придерживают валюту в ожидании более высокого курса доллара


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Официальный курс доллара на четверг, 20 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,31 грн/$, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, вырос в цене на 11 копеек – его курс составил 32,60 грн/€.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:43 на наличном рынке находились на уровне 27,308/27,443 грн/$ (покупка/продажа).

Курс гривны ослабил позиции - курс валют 20 августа - фото 4

В среду курс на наличном рынке также вырос вслед за межбанковскими котировками.

"Котировки были в пределах 27,45-27,60 грн/$. Если в четверг опять будет рост курса на межбанке, то подрастут и наличные котировки", – сказал Андрей Олейник.

Курс на черном рынке

  • USD 27,447/27,566;
  • EUR 32,379/32,525;
  • RUB 0,371/0,375.

Курс гривны ослабил позиции - курс валют 20 августа - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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