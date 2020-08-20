Какой курс доллара сегодня, 20 августа

Продавцы придерживают валюту в ожидании более высокого курса доллара
Официальный курс доллара на четверг, 20 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,31 грн/$, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро, в свою очередь, вырос в цене на 11 копеек – его курс составил 32,60 грн/€.
Сегодня котировки по состоянию на 10:43 на наличном рынке находились на уровне 27,308/27,443 грн/$ (покупка/продажа).
В среду курс на наличном рынке также вырос вслед за межбанковскими котировками.
"Котировки были в пределах 27,45-27,60 грн/$. Если в четверг опять будет рост курса на межбанке, то подрастут и наличные котировки", – сказал Андрей Олейник.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
влажность:
давление:
ветер: