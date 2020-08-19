Валюта в среду 19 августа: взлетит ли курс доллара и евро

Подорожание евро прошло в основном за счет подорожания евровалюты относительно доллара на мировых рынках и пересчета кросс-курса евро/доллар и доллар/гривна на украинском межбанке.
Вторник прошел на валютном межбанке достаточно интересно, но с подорожанием курса доллара до 27,275/27,295 гривен и евро до 32,61/32,64 гривен. Основной причиной роста котировок при том, что предложение активно превышало спрос - является интервенция НБУ по выкупу доллара по 27,22 гривен практически всю активную фазу торгов 18-го августа. Выкупив практически почти все предложение валюты - Нацбанк позволил спекулянтам воспользоваться ситуацией и подтянуть котировки доллара вверх к концу сессии.
Межбанк 19 августа будет чрезвычайно зависим от поведения и курсовых задач крупных игроков, а также от выходов на торги НБУ с интервенциями по покупке доллара.
Учитывая общую ситуацию с валютой - на наличном рынке финансисты продолжат ориентироваться на котировки межбанка и на объемы реального спроса и предложения со стороны населения в своем регионе. Обменники продолжат работать в формате «с оборота» с уровнем спреда по доллару - в пределах 15-20 копеек и в пределах 20-30 копеек по евро.
Валютные ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжаются, что позволит спекулянтам активно зарабатывать на евровалюте как на внешних площадках, так и на украинском межбанке. При значительных скачках котировок евровалюты - владельцы обменников будут часто менять свои ценники по евро в течение дня. На момент написания статьи котировки пары евро/доллар на международном рынке находились в пределах 1,1930 доллара за евро.
Курс доллара в банках: прием 27,10-27,25 и продажа 27,39 -27,50 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 27,25 -27,32 гривен и продажа 27,37-27,45.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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