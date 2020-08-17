17.08.2020 13:14

Доллар и евро в понедельник 17 августа: чего ждать

Эта неделя будет иметь ряд особенностей по сравнению с предыдущей.



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Ключевым мотиватором для всех участников торгов будет необходимость проведения расчетов с бюджетом при приближении затем трехдневных выходных в связи с празднованием Днем Независимости Украины.

Тактика игроков не изменится:

местные покупатели не будут спешить с заключением основных сделок, выжидая «дна» по курсу в течении сессии;

нерезиденты продолжат выходить из украинских ОВГЗ и конвертировать полученную гривну в валюту. Но при этом продолжат это делать небольшими траншами в течение дня, чтобы не провоцировать раскачку курса спекулянтами;

главной целью для продавцов, если их не поджимает время для дальнейших операций - будет задача «угадать» с курсом продажи и постараться это сделать на пике котировок;

спекулянты будут в основном работать в формате « в две стороны» на межбанке и играть на разнице наличного и безналичного курсов, а также периодически пытаться качнуть курс в моменты выхода на торги крупных покупателей и продавцов, подстраиваясь под их действия;

Нацбанк продолжит выкупать излишек предложения доллара на торгах, пытаясь при этом постепенно занижать свои ценники;

на наличном рынке большинство владельцев обменок будут работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда. По доллару - в пределах 15-20 копеек, по евро - в пределах 20-30 копеек.

Но главным мотиватором для рынка все же останется необходимость проведения налоговых платежей у бизнеса при необходимости параллельно с этим финансировать текущую деятельность своих компаний, что создаст определенную поддержку нацвалюте во все дни этой недели.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на понедельник 17 августа будут находиться в пределах: доллар - коридор 27,20 - 27,45 гривен, евро - коридор 32,10- 32,71 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар - коридор котировок покупок и продаж 27,20 - 27,60 гривен, евро - коридор 31,80- 32,65 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,10-27,32 и продажа 27,42 -27,60 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,30 -27,37 гривен и продажа 27,43-27,50.