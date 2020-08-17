Доллар и евро в понедельник 17 августа: чего ждать

Эта неделя будет иметь ряд особенностей по сравнению с предыдущей.
Ключевым мотиватором для всех участников торгов будет необходимость проведения расчетов с бюджетом при приближении затем трехдневных выходных в связи с празднованием Днем Независимости Украины.
Но главным мотиватором для рынка все же останется необходимость проведения налоговых платежей у бизнеса при необходимости параллельно с этим финансировать текущую деятельность своих компаний, что создаст определенную поддержку нацвалюте во все дни этой недели.
Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на понедельник 17 августа будут находиться в пределах: доллар - коридор 27,20 - 27,45 гривен, евро - коридор 32,10- 32,71 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар - коридор котировок покупок и продаж 27,20 - 27,60 гривен, евро - коридор 31,80- 32,65 гривен.
Курс доллара в банках: прием 27,10-27,32 и продажа 27,42 -27,60 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 27,30 -27,37 гривен и продажа 27,43-27,50.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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