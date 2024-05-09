Прогноз погоди у Харкові на 9 травня

Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 травня очікується невелика хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 11 - 13° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Зірки віщують успіх тому, хто не залишає справи без вирішення. Будьте зрозумілі та чіткі у спілкуванні, уникайте недомовок. Краще жити за принципом: "Так – це так, ні – це ні".
Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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