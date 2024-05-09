09.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 травня

Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 травня очікується невелика хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 11 - 13° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Зозуля голосно кує — на хорошу погоду.

Вітряна погода зранку обіцяє швидке потепління.

Теплий вечір та зоряне небо — до гарного врожаю хліба.

Вважалося, що морозний день принесе ще 7 днів морозу.