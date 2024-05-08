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08.05.2024  21:31   Рита Парфенова

У Харкові до кінця літа відновллять пошкоджену від обстрілів Обласну дитячу лікарню (відео)

Харківську обласну дитячу клінічну лікарню, яка з початку російської агресії пережила чотири обстріли, вже відновили на 65 відсотків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, на сьогодні у медзакладі вже відремонтували покрівлі над будівлею прозектури, харчоблоку та над вхідною групою головного корпусу лікарні,замінили пошкоджені вікна, замінили огорожу на території медзакладу.

«Ремонтуємо дитячу лікарню коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Співфінансування – з обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість проєкту – понад 30,6 мільйона гривень. Це найбільший  лікувальний заклад області для дітей, тому маємо забезпечити його повноцінну роботу», – зазначає начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Харківська обласна дитяча клінічна лікарня з початку російської агресії пережила чотири обстріли.

«Перший обстріл був 25 лютого 2022 року. Потім першого березня, 7 квітня і ще один у серпні 2022 року. В результаті обстрілів були пошкоджені приблизно 550 вікон, фасад, міжкімнатні двері», – розповідає медичний директор з стаціонарної допомоги Олексій Савво.

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Медперсоналу вдалося зберегти медичне обладнання, тож в лікарні надавали всю необхідну допомогу безперервно, зазначив Олексій Савво.

«Кількість пацієнтів не зменшується. Від початку повномасштабної війни росії проти України пролікували більше 200 дітей з мінно-вибуховими травмами, яких шпиталізували після обстрілів. Це діти з Харкова та області», – додає медичний директор з стаціонарної допомоги.

Готовність обʼєкта – 65 %.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор  8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.
Тэги:  лікарня, відновлення, харків
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