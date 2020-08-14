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14.08.2020  12:34   

Доллар и евро в пятницу: насколько подешевеет валюта

Укрепление гривны наблюдается на фоне распродажи валюты крупными налогоплательщиками.


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Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:00 на наличном рынке находились на уровне 27,369/27,457 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 14 августа - доллар резко подешевел - фото 3

Накануне на наличном рынке цена покупки и продажи доллара в обменных пунктах и кассах банков находились в пределах 27,30-27,75 грн/$, а евро – в коридоре 31,80-32,68 грн/€.

"Наличный рынок открылся на уровне 27,57-27,60 грн/$ и явно не поспевал за межбанком. Закрытие 27,45-27,47 грн/$", – отметил нам Юрий Ефремов.

Курс на черном рынке

  • USD 27,351/27,467;
  • EUR 32,146/32,263;
  • RUB 0,370/0,376.

Курс валют 14 августа - доллар резко подешевел - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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