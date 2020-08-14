Доллар и евро в пятницу: насколько подешевеет валюта

Укрепление гривны наблюдается на фоне распродажи валюты крупными налогоплательщиками.
Сегодня котировки по состоянию на 11:00 на наличном рынке находились на уровне 27,369/27,457 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне на наличном рынке цена покупки и продажи доллара в обменных пунктах и кассах банков находились в пределах 27,30-27,75 грн/$, а евро – в коридоре 31,80-32,68 грн/€.
"Наличный рынок открылся на уровне 27,57-27,60 грн/$ и явно не поспевал за межбанком. Закрытие 27,45-27,47 грн/$", – отметил нам Юрий Ефремов.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажность:
давление:
ветер: