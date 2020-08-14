14.08.2020 12:34

Доллар и евро в пятницу: насколько подешевеет валюта

Укрепление гривны наблюдается на фоне распродажи валюты крупными налогоплательщиками.



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Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:00 на наличном рынке находились на уровне 27,369/27,457 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне на наличном рынке цена покупки и продажи доллара в обменных пунктах и кассах банков находились в пределах 27,30-27,75 грн/$, а евро – в коридоре 31,80-32,68 грн/€.

"Наличный рынок открылся на уровне 27,57-27,60 грн/$ и явно не поспевал за межбанком. Закрытие 27,45-27,47 грн/$", – отметил нам Юрий Ефремов.

Курс на черном рынке