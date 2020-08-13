13.08.2020 12:21

Доллар снова дешевеет: что происходит с валютой

Межбанковский рынок не дает котировкам упасть ниже уровня 27,5 грн/$



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Официальный курс доллара на четверг, 13 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,52/$, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, потерял в цене еще 16 копеек, – его курс составил 32,39 грн/€.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:53 на наличном рынке находились на уровне 27,468/27,589 грн/$ (покупка/продажа).

В среду наличный доллар торговался в коридоре котировок покупки и продажи 27,35-27,75 грн/$, а евро – в пределах 31,85-32,70 грн/€.

"Наличный рынок балансировал в рамках 27,56-27,60 грн/$", – отметил нам Юрий Ефремов.

Курс на черном рынке