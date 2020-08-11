11.08.2020 11:21

Валютный рынок вторника 11 августа: ждать ли сюрпризов по курсу доллара и евро

Вторник на валютном рынке пройдет более динамично и активно по сравнению с понедельником. Гривне прочат дальнейшее укрепление, но с некоторыми оговорками.



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фициальный курс доллара на вторник, 11 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,6/$, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, потерял в цене сразу 22 копейки, – его курс составил 32,46 грн/€.

Основная причина оживления - сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и рост активности покупателей валюты, привлеченных постепенным снижением котировок на межбанке на фоне более-менее стабильных продаж валютной выручки экспортерами. Это приводит к некоторому превышению предложения валюты на торгах и вчера Нацбанк даже выкупал излишек доллара в резервы по 27,60 гривен, чем и не дал доллару просесть к цели в 27,50 к концу сессии 10 августа.

Что касается аукциона, то после консультаций с первичными дилерами чиновники оставили к размещению только гривневые облигации на 126 и 917 дней (до этого думали еще размещать и на 343 дня) и долларовые - на 540 дней.Объем продаж минфиновцы не ограничивают.

Обменники продолжат работать в формате « с оборота» со спредом между покупкой продажей по доллару в 15-20 копеек и по евро - в 20-25 копеек. Финансисты при выставлении наличных котировок будут ориентироваться на поведение межбанка, а также на реальный спрос и предложение на валюту со стороны населения и кросс-курс пары евро/доллар на международных рынках.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:50 на наличном рынке находились на уровне 27,557/27,657 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне утром курс американской валюты на наличном рынке находился в пределах 27,40-27,55 грн/$ при покупке и 27,66-27,86 грн/$ – в продаже. К концу дня средние котировки снизились до 27,50 в покупке и до 27,74 грн/$ – в продаже.

Курс на черном рынке