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07.08.2020  12:06   

Валюта в пятницу 7 августа: что день грядущий нам готовит

Давление на гривну продолжают оказывать нерезиденты, закрывающие свои позиции в гривневых гособлигациях.


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Официальный курс доллара на пятницу, 7 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,67/$, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также подешевел на 11 копеек – его курс установлен на уровне 32,79 грн/€.

Пятница на валютном рынке пройдет достаточно динамично в первой половине дня и достаточно спокойно — во второй.

Основная причина — эффект окончания недели, который обычно снижает деловую активность клиентов. Многие компании-покупатели, если их не поджимает время по оплате валютных контрактов — предпочитают перед выходными разместить имеющуюся у них гривну на короткие депозиты в банке, чтобы уже с начала следующей недели начать проводить свои валютные операции, заработав проценты за субботу-воскресенье.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:21 на наличном рынке находились на уровне 27,624/27,727 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар подешевел - курс валют на 7 августа - фото 3

Накануне наличный рынок практически сравнялся с межбанком, торги проходили в диапазоне 27,63-27,72 грн/$.

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"Перетеканий из одного рынка в другой не наблюдалось, ситуация что на межбанке, что на наличном рынке – стабильная и спокойная", – прокомментировал UBR.ua Юрий Ефремов.

Черный рынок

  • USD 27,622/27,685;
  • EUR 32,536/32,635;
  • RUB 0,372/0,378.
Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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