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04.08.2020  12:00   

Валюта во вторник: подрастет ли доллар

Давление на курс гривны по-прежнему оказывает напряженная ситуация с коронавирусом.


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После эффекта первого рабочего дня месяца, когда предприятия традиционно подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются с окончательными планами на новый — начиная со вторника клиенты уже войдут в обычный деловой ритм. И это увеличит статистику торгов.

Вчера вечером спекулянты на малообъемном межбанке первого рабочего дня августа активно раскачивали доллар с игрой «на повышение». Им это удалось и котировки к концу понедельника достигли отметки в 27,84/27,86 гривен. Попытки раскачивать курс они продолжат и сегодня с целью догнать котировки к уровням 27,95 гривен и выше.

Тактика работы спекулянтов сегодня особо не изменится. Они будут зарабатывать за счет работы в формате «в две стороны», играть на разницах наличного и безналичного курсов, а также при малейших возможностях раскачивать котировки в течение дня, подстраиваясь под действия крупных покупателей и продавцов. Дополнительным заработком для них также будет и игра на котировках евро, как на международных рынках по паре евро/доллар, так и за счет колебаний курса евро относительно гривны в течение сессии.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:19 на наличном рынке находились на уровне 27,699/27,803 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют на 4 августа - гривна начала август с девальвации - фото 4

Накануне на наличном рынке обошлось без резких колебаний – в понедельник он открывался котировками 27,58-27,65 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,62-27,65 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 27,744/27,836;
  • EUR 32,431/32,555;
  • RUB 0,373/0,378.

Курс валют на 4 августа - гривна начала август с девальвации - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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