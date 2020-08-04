Валюта во вторник: подрастет ли доллар

Давление на курс гривны по-прежнему оказывает напряженная ситуация с коронавирусом.
После эффекта первого рабочего дня месяца, когда предприятия традиционно подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются с окончательными планами на новый — начиная со вторника клиенты уже войдут в обычный деловой ритм. И это увеличит статистику торгов.
Вчера вечером спекулянты на малообъемном межбанке первого рабочего дня августа активно раскачивали доллар с игрой «на повышение». Им это удалось и котировки к концу понедельника достигли отметки в 27,84/27,86 гривен. Попытки раскачивать курс они продолжат и сегодня с целью догнать котировки к уровням 27,95 гривен и выше.
Тактика работы спекулянтов сегодня особо не изменится. Они будут зарабатывать за счет работы в формате «в две стороны», играть на разницах наличного и безналичного курсов, а также при малейших возможностях раскачивать котировки в течение дня, подстраиваясь под действия крупных покупателей и продавцов. Дополнительным заработком для них также будет и игра на котировках евро, как на международных рынках по паре евро/доллар, так и за счет колебаний курса евро относительно гривны в течение сессии.
Сегодня котировки по состоянию на 11:19 на наличном рынке находились на уровне 27,699/27,803 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне на наличном рынке обошлось без резких колебаний – в понедельник он открывался котировками 27,58-27,65 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,62-27,65 грн/$.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
влажность:
давление:
ветер: