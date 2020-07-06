06.07.2020 12:34

Какой курс доллара сегодня, 6 июля

Давление на рынок будет оказывать заявление Зеленского о том, что он не считает необходимым сдерживать курс гривны



Фото: Александр Проценко, UBR.ua

Курс гривны по состоянию на 10:40 оставался выше психологической отметки 27 грн/$, достигнув уровня 27,16/27,2 грн/$.

Давление на рынок в ближайшие время будет оказывать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не считает, что нужно сдерживать курс гривны в связи с отставкой главы НБУ. Вероятно, на этом фоне гривна будет торговаться в диапазоне 27,1-27,5 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:12 на наличном рынке находились на уровне 27,118/27,209 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в пятницу откатили курс и в обменниках. В пятницу наличный рынок открывался котировками 27,05-27,15 грн/$, а к середине дня они снизились до 26,98-27,02.

Курс на черном рынке